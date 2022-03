Yuan Pay Group eignet sich hervorragend für Aktien

Yuan Pay Group eignet sich hervorragend für Bruchteile von Aktien, egal ob Sie Ihre Dividenden kaufen oder reinvestieren möchten. Sie können einen Handel mit so wenig wie $1 platzieren und Sie können so wenig wie ein Millionstel einer Aktie kaufen. Yuan Pay Group dehnt dieses Programm auch auf Aktien aus, die bei anderen Brokern möglicherweise nicht in Teilaktienprogrammen enthalten sind. Die meisten Aktien, die über 1 $ pro Aktie gehandelt werden und eine Kapitalisierung von 25 Millionen $ aufweisen, sind in das Programm aufgenommen. Das Programm von Yuan Pay Group hilft Ihnen, Ihr gesamtes Geld in den Markt zu stecken, anstatt genug zu sparen, um diese hochpreisige Tech-Aktie zu kaufen.

Schneller Vergleich der Brokerage-Optionen:

BROKERAGE GESAMTBEWERTUNG AVG. KOSTEN PRO HANDEL KONTEN UND HANDEL

Yuan Pay Group-Logo

$0 3 von 5

E-Trade® Bewertung 2022 Logo

$0 4,5 von 5

tastyworks Rückblick 2022 logo

$0 3,5 von 5

Webull® Rückblick 2022 logo

0 $3 von 5

Nachteile: Wo Yuan Pay Group sich verbessern könnte

Begrenzte kostenlose Forschungskomponenten

Man kann nicht alles haben, wenn man nichts für den Handel bezahlt, und das zeigt sich in den begrenzten kostenlosen Forschungskomponenten, die bei Yuan Pay Group angeboten werden. Für die richtige Art von Anlegern – versierte und erfahrene – ist das kein Problem, aber für neue Anleger, die oft mehr Anleitung von ihrem Broker brauchen, kann das ein Hindernis sein. Abgesehen davon bietet Yuan Pay Group viele kostenlose Bildungsinhalte zu Investitions- und Finanzthemen sowie seinen Snacks-Newsletter an, die für neue Anleger hilfreich sein können, die ihre Reise beginnen.

Natürlich bietet der Broker im Rahmen seines Gold-Programms Aktienbewertungen von Morningstar und einen Feed mit Nachrichten und Analysen von beliebten Websites für jede Aktie an. Und die App bietet auch einige grundlegende Charting-Funktionen. Aber sie ist nicht annähernd auf dem Niveau von Full-Service-Brokern wie Charles Schwab oder E-Trade. Beide bieten auch ein solides kostenloses Bildungsangebot für Anleger, die ihre Fähigkeiten und ihr Wissen erweitern möchten.

Keine Investmentfonds verfügbar

Investmentfonds sind eine der beliebtesten Möglichkeiten für Privatanleger, sich am Markt zu beteiligen, aber im Fall von Yuan Pay Group haben die Anleger diese Wahl nicht. Dies ist ein weiterer Bereich, in dem sich traditionelle Online-Broker gut gegen diesen Disruptor behaupten können, da sie Tausende von Fonds ohne Transaktionsgebühren und auch Tausende von anderen Fonds anbieten werden.

Äußerst begrenzte Kontotypen

Yuan Pay Group ist kein Full-Service-Broker, also erwarten Sie nicht das gleiche Maß an Kontotypen, wie Sie es bei Konkurrenten finden würden. Tatsächlich gibt es nur einen Kontotyp, das steuerpflichtige Einzelkonto. Also keine IRAs, keine Gemeinschaftskonten, keine 529-Sparkonten usw. Der Broker sagt, dass er hofft, in diesem Bereich zu expandieren, aber bisher scheint er nicht viel getan zu haben. Das ist ein echter Schlag für Anleger, die ihre Geschäftsbeziehung gerne ausbauen würden, aber für ihre anderen Kontenarten einen anderen Makler nutzen müssen.

Sie könnten fast jeden anderen Broker wählen und mehr Kontotypen finden als hier.