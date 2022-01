So passen Sie Ihre Symbole in Windows an

Das Anpassen von Symbolen ist eine gute Möglichkeit, einen PC zu etwas Einzigartigem zu machen. Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Möglichkeiten, mit denen Sie Ihre Symbole in Windows anpassen können.

Windows verfügt über einige integrierte Symbole, aus denen Sie auswählen können, aber es gibt auch eine unzählige Anzahl von Symbolen, die Sie von Websites wie IconArchive, DeviantArt und Iconfinder herunterladen können, die alle eine große Anzahl kostenloser Symbole anbieten. Und wenn Sie nichts finden, was Ihnen gefällt, können Sie sogar aus jedem Bild hochauflösende Icons erstellen.

Wenn Sie die Icons Ihrer Träume haben, speichern Sie sie an einem sicheren Ort. Bei einigen dieser Prozesse müssen sie an einem bestimmten Ort auf Ihrem PC gespeichert werden. In anderen Fällen wollen Sie sie wahrscheinlich nur für den Fall, dass etwas schief geht und Sie sie erneut anwenden müssen.

Ändern Sie Ihre Desktop-Symbole (Computer, Papierkorb, Netzwerk usw.)

Symbole wie “Dieser PC”, “Netzwerk”, “Papierkorb” und Ihr Benutzerordner werden alle als “Desktop-Symbole” betrachtet, auch wenn sie in modernen Windows-Versionen nicht mehr alle auf dem Desktop angezeigt werden. In Windows 8 und 10 werden mit Ausnahme des Papierkorbs keine Desktopsymbole angezeigt, und auch in Windows 7 werden nicht alle Symbole angezeigt. Eine vollständige Übersicht finden Sie in unserem Leitfaden zum Wiederherstellen fehlender Desktopsymbole in Windows 7, 8 oder 10.

Sie können jedoch die Anzeige dieser Symbole an anderen Stellen Ihres Systems ändern. Dazu müssen Sie auf das Fenster “Desktopsymboleinstellungen” zugreifen, um diese Symbole ein- und auszuschalten oder die zugehörigen Symbole zu ändern. In Windows 10 können Sie auf dieses Fenster über Einstellungen > Personalisierung > Designs > Desktopsymboleinstellungen zugreifen. In Windows 8 und 10 finden Sie es unter Systemsteuerung > Personalisierung > Desktopsymbole ändern.

Verwenden Sie die Kontrollkästchen im Abschnitt “Desktopsymbole”, um auszuwählen, welche Symbole Sie auf Ihrem Desktop haben möchten. Um ein Symbol zu ändern, wählen Sie das gewünschte Symbol aus und klicken dann auf die Schaltfläche “Symbol ändern”.

Im Fenster “Symbol ändern” können Sie ein beliebiges Symbol aus den integrierten Windows-Symbolen auswählen oder auf “Durchsuchen” klicken, um Ihre eigenen Symboldateien zu suchen.

Wenn Sie nach Ihren eigenen Symbolen suchen, können Sie jede EXE-, DLL- oder ICO-Datei auswählen. Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, werden im Fenster “Symbol ändern” die in der ausgewählten Datei enthaltenen Symbole angezeigt. Klicken Sie auf das gewünschte Symbol und dann auf “OK”. Hier ändern wir das Symbol “Dieser PC”, um ein Symbol zu verwenden, das eher wie ein Laptop als ein Desktop aussieht.

Nachdem Sie das Symbol geändert haben, sollten Sie das neue Symbol im Datei-Explorer, auf dem Desktop und in der Taskleiste sehen, wenn der Ordner geöffnet ist.

Wenn Sie die Änderung rückgängig machen möchten, können Sie jederzeit zum Fenster “Desktopsymboleinstellungen” zurückkehren, das gewünschte Symbol auswählen und dann auf “Standard wiederherstellen” klicken.

Ordnersymbole ändern

Das Ändern des Ordnersymbols ist nicht nur eine gute Möglichkeit, die Dinge zu verschönern, sondern auch, um auf wichtige Elemente aufmerksam zu machen. Um ein Ordnersymbol zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu ändernden Ordner und wählen Sie “Eigenschaften”.

Wechseln Sie im Eigenschaftsfenster des Ordners zur Registerkarte “Anpassen” und klicken Sie dann auf die Schaltfläche “Symbol ändern”.

Im Fenster “Symbol ändern” können Sie ein beliebiges Symbol aus den integrierten Windows-Symbolen auswählen oder auf “Durchsuchen” klicken, um Ihre eigenen Symbole zu suchen.

Wenn Sie nach Ihrer eigenen Symboldatei suchen, können Sie eine beliebige EXE-, DLL- oder ICO-Datei auswählen. Nachdem Sie die Datei ausgewählt haben, zeigt das Fenster “Symbol ändern” die in der ausgewählten Datei enthaltenen Symbole an. Klicken Sie auf das gewünschte Symbol und dann auf “OK”. Hier ändern wir das Symbol für diesen Ordner in ein rotes Symbol, damit es besser zur Geltung kommt.

Klicken Sie im Fenster “Eigenschaften” auf “OK”.

Der Ordner sollte nun mit dem neuen Symbol angezeigt werden.

Diese Funktion funktioniert, indem Sie eine versteckte Datei Desktop.ini im Ordner erstellen, die einige Zeilen mit Daten wie die folgenden enthält:

Dies ist einer der Fälle, in denen Sie die ICO-Datei unbedingt an dem Ort aufbewahren müssen, an dem Sie sie beim Anlegen des Symbols hatten. Legen Sie sie an einem Ort ab, von dem Sie wissen, dass Sie sie nicht vorher löschen werden, oder machen Sie die ICO-Datei versteckt.

Ändern des Symbols für einen Dateityp

Sie können auch das Symbol für bestimmte Dateitypen (die auf bestimmte Erweiterungen enden) ändern, so dass alle Dateien dieses Typs das neue Symbol verwenden. Warum sollten Sie das tun? Nehmen wir an, Sie verwenden ein Bildbearbeitungsprogramm, das im Wesentlichen dasselbe Symbol für die verschiedenen unterstützten Bilddateitypen – PNG, JPG, GIF usw. – verwendet. Sie fänden es vielleicht bequemer, wenn jeder dieser Dateitypen ein anderes Symbol verwenden würde, so dass sie leichter zu unterscheiden wären – vor allem, wenn Sie mehrere Dateitypen im selben Ordner aufbewahren.

Leider gibt es in Windows keine integrierte Möglichkeit, dies zu tun. Stattdessen müssen Sie ein kostenloses Tool herunterladen, das diese Aufgabe übernimmt: File Types Manager von Nirsoft. Wir haben eine vollständige Anleitung zur Verwendung von File Types Manager, um das Symbol für einen bestimmten Dateityp zu ändern. Wenn Sie also glauben, dass dies für Sie nützlich sein könnte, lesen Sie sie!

Ein Dateityp, mit dem der Dateitypen-Manager allerdings nicht gut umgehen kann, sind ausführbare Dateien (EXE). Hierfür haben wir eine weitere kostenlose Tool-Empfehlung: Resource Hacker. Und natürlich haben wir auch eine Anleitung, wie Sie damit das Symbol einer EXE-Datei ändern können.

Das Symbol einer beliebigen Verknüpfung ändern

Das Ändern des Symbols für eine Verknüpfung in Windows ist ebenfalls ziemlich einfach und funktioniert genauso, egal ob es sich um eine Verknüpfung zu einer Anwendung, einem Ordner oder sogar einem Befehl der Eingabeaufforderung handelt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung und wählen Sie “Eigenschaften”.

Klicken Sie auf der Registerkarte “Verknüpfung” auf die Schaltfläche “Symbol ändern”.

Daraufhin wird das Standardfenster “Symbol ändern” geöffnet, das wir bereits einige Male gesehen haben. Wählen Sie eines der Standardsymbole oder suchen Sie nach einer EXE-, DLL- oder ICO-Datei, die Symbole enthält. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen und übernommen haben, sehen Sie das neue Symbol im Datei-Explorer, auf dem Desktop oder in der Taskleiste, wenn Sie die Verknüpfung dort angeheftet haben.

Wenn Sie möchten, können Sie diese Verknüpfungssymbole sogar noch weiter anpassen, indem Sie die Pfeilüberlagerungen entfernen (oder ändern) oder verhindern, dass Windows den Text “- Verknüpfung” hinzufügt.

Ändern des Symbols von Apps, die an die Taskleiste angeheftet sind

Symbole, die an die Taskleiste angeheftet sind, sind eigentlich Verknüpfungen – sie haben nur nicht die Pfeilüberlagerung und den Text “- Verknüpfung”, die normalerweise mit Verknüpfungen verbunden sind. Als solche können Sie ihre Symbole auf fast dieselbe Weise anpassen wie alle anderen Verknüpfungssymbole. Sie müssen nur ein paar Dinge beachten:

Sie können nur die Symbole von Anwendungen anpassen, die tatsächlich an die Taskleiste angeheftet sind. Wenn sich das Symbol nur auf der Taskleiste befindet, weil die Anwendung gerade ausgeführt wird und es nicht dort angeheftet ist, können Sie es nicht anpassen. Heften Sie es also zuerst an.

Wenn eine Anwendung angeheftet ist, aber gerade ausgeführt wird, müssen Sie die Anwendung schließen, bevor Sie das Verknüpfungssymbol ändern können.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine angeheftete Anwendung klicken, wird die Jumpliste der Anwendung angezeigt. Um stattdessen auf das reguläre Kontextmenü zuzugreifen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol klicken. Wählen Sie in diesem Menü die Option “Eigenschaften”, und der Rest des Vorgangs wird Ihnen aus dem vorherigen Abschnitt bekannt vorkommen.

Ändern des Symbols eines beliebigen Laufwerks im Datei-Explorer

Es gibt keine einfache integrierte Möglichkeit, die Symbole für Laufwerke in Windows zu ändern. Das heißt aber nicht, dass Sie es nicht tun können. Der einfachste Weg ist die Verwendung einer kostenlosen Anwendung namens Drive Icon Changer. Es gibt auch eine Methode, die etwas anders funktioniert und eine kleine Bearbeitung der Registrierung erfordert. In unserem Leitfaden zum Ändern von Laufwerkssymbolen in Windows können Sie alles über beide Methoden lesen.

Der Drive Icon Changer ist die einfachste Methode, aber Sie können es auch über die Registrierung machen, wenn Sie keine zusätzliche Software verwenden möchten.