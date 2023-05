Oil Zero Erfahrungen: Beliebte Handelsplattform für Öl und Energie

Oil Zero Erfahrungen und Test – beliebte Handelsplattform

Einführung

Oil Zero ist eine Online-Handelsplattform, die ihren Nutzern den Handel mit verschiedenen Instrumenten wie Forex, Kryptowährungen, Rohstoffen und Aktien ermöglicht. Die Plattform wurde 2019 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zypern. Oil Zero hat sich auf den Handel mit Rohöl spezialisiert und bietet seinen Nutzern eine breite Palette an Tools und Funktionen, die ihnen dabei helfen, erfolgreich zu handeln.

Registrierung und Kontoeröffnung

Um ein Konto bei Oil Zero zu eröffnen, müssen Sie sich auf der Website registrieren. Klicken Sie hierfür auf "Registrieren" und geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Anschließend müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer verifizieren. Nach der Bestätigung können Sie ein Konto eröffnen, indem Sie Ihre persönlichen Daten und Informationen angeben. Sie müssen außerdem eine Kopie Ihres Ausweises und einen Nachweis Ihres Wohnsitzes vorlegen.

Die Kontoeröffnung bei Oil Zero kann innerhalb weniger Minuten abgeschlossen werden, sofern alle erforderlichen Dokumente vorliegen.

Handelsplattform

Oil Zero bietet seinen Nutzern eine eigene Handelsplattform namens "Oil Zero Trader" an. Diese Plattform ist webbasiert und kann von jedem Gerät mit Internetzugang aus genutzt werden. Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und ist mit einer Vielzahl von Tools und Funktionen ausgestattet, die den Handel erleichtern.

Zu den Funktionen der Plattform gehören unter anderem Echtzeit-Charts, technische Indikatoren, Handelssignale und ein Wirtschaftskalender. Die Plattform ist außerdem mit einem Risikomanagement-Tool ausgestattet, das es den Nutzern ermöglicht, ihre Risiken zu minimieren.

Oil Zero Trader ist auch als mobile App für iOS und Android verfügbar.

Handelsangebot

Oil Zero bietet seinen Nutzern eine breite Palette an Instrumenten zum Handel an. Dazu gehören Forex, Kryptowährungen, Rohstoffe und Aktien. Die Plattform bietet auch verschiedene Handelsbedingungen wie Hebel und Spreads an.

Die Hebel bei Oil Zero variieren je nach Instrument und können bis zu 1:500 betragen. Die Spreads beginnen bei 0,1 Pips für Forex und 0,03 für Rohöl.

Ein- und Auszahlungen

Oil Zero bietet seinen Nutzern verschiedene Einzahlungsmethoden an, darunter Kreditkarten, Banküberweisungen und E-Wallets. Die Mindesteinzahlung beträgt 250 Euro.

Auszahlungen können über dasselbe Zahlungsmittel erfolgen, das für die Einzahlung verwendet wurde. Auszahlungsanträge werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet, es kann jedoch bis zu fünf Werktage dauern, bis das Geld auf Ihrem Konto gutgeschrieben ist.

Sicherheit und Regulierung

Oil Zero ist durch die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) reguliert und lizenziert. Die Plattform verwendet SSL-Verschlüsselung, um die Sicherheit der Nutzerdaten zu gewährleisten, und bewahrt die Gelder der Nutzer auf getrennten Konten auf.

Kundensupport

Oil Zero bietet seinen Nutzern einen 24/7-Kundensupport per Telefon, E-Mail und Live-Chat an. Der Kundensupport ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Englisch, Deutsch und Spanisch.

Fazit

Oil Zero ist eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die eine breite Palette an Instrumenten und Funktionen zum Handel bietet. Die Plattform ist sicher und reguliert und bietet einen effektiven Kundensupport. Die Handelsbedingungen sind wettbewerbsfähig, und die Plattform ist auch für Anfänger geeignet.

FAQ

Ist Oil Zero seriös?

Ja, Oil Zero ist durch die Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) reguliert und lizenziert. Die Plattform verwendet SSL-Verschlüsselung, um die Sicherheit der Nutzerdaten zu gewährleisten, und bewahrt die Gelder der Nutzer auf getrennten Konten auf.

Kann ich bei Oil Zero mit Kryptowährungen handeln?

Ja, Oil Zero bietet den Handel mit Kryptowährungen an.

Wie hoch sind die Gebühren bei Oil Zero?

Oil Zero erhebt keine Gebühren für Einzahlungen oder Auszahlungen. Die Spreads beginnen bei 0,1 Pips für Forex und 0,03 für Rohöl.

Kann ich bei Oil Zero ein Demokonto eröffnen?

Ja, Oil Zero bietet ein Demokonto an, das den Nutzern ermöglicht, die Handelsplattform und die Handelsbedingungen zu testen, bevor sie echtes Geld investieren.

Bietet Oil Zero Schulungen für Anfänger an?

Ja, Oil Zero bietet Schulungen und Ressourcen für Anfänger an, um ihnen den Einstieg in den Handel zu erleichtern.

Wie kann ich mein Passwort bei Oil Zero ändern?

Sie können Ihr Passwort ändern, indem Sie auf "Passwort vergessen" klicken und die Anweisungen befolgen.

Kann ich bei Oil Zero automatisiert handeln?

Ja, Oil Zero bietet automatisierten Handel über die Plattform MetaTrader 4 an.

Gibt es eine Mindesteinzahlung bei Oil Zero?

Ja, die Mindesteinzahlung bei Oil Zero beträgt 250 Euro.