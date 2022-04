Einige Online Casinos bieten Bitcoin an

Einige Online-Casinos bieten ihren Spielern seit Kurzem die Möglichkeit, Kryptowährungen direkt über ihre Plattform zu kaufen, so dass Sie die Börsen und Marktplätze umgehen können. Sie gehen einfach zu dem Bitcoin Casino, in dem Sie spielen möchten, tätigen Ihren Kauf und die Coins werden automatisch zu Ihrem Guthaben hinzugefügt!

Dies ist ideal für diejenigen, die zum ersten Mal in einem Bitcoin Casino spielen und für diejenigen, die sich nicht wohl dabei fühlen, an Börsen oder auf Marktplätzen zu kaufen.

Eines der größten Unternehmen, das diesen Service anbietet, heißt MoonPay. Und so funktioniert es: Sie gehen einfach zu dem Bitcoin Casino, in dem Sie spielen möchten, und begeben sich zur Kasse. Wenn das Bitcoin Casino diese Methode des Krypto-Kaufs unterstützt, sehen Sie etwas wie “Krypto kaufen”, und dann erscheint ein Popup-Fenster, in das Sie Ihre Kreditkartendaten und Ihre persönlichen Daten eingeben und Ihre ID bestätigen.

Das ist eine ziemlich coole Funktion und ideal für diejenigen, die vielleicht nicht damit vertraut sind, wie Krypto funktioniert; allerdings ist sie, wie bereits erwähnt, noch nicht in allen Bitcoin Casinos verfügbar.

Sobald Ihre Zahlung abgeschlossen ist (dies kann aufgrund von Identitätsprüfungen manchmal ein paar Stunden dauern), werden die Münzen direkt an Ihre Bitcoin Casino gesendet. Sie müssen sich also nicht darum kümmern, Kryptowährungen zwischen Ihrer Brieftasche und dem Casino zu senden.

Welche Boni und Promotionen sind im Bitcoin Casino verfügbar?

Es lohnt sich auch, die verfügbaren Boni und Aktionen zu prüfen, bevor Sie sich in einem Bitcoin-Casino anmelden. Wenn Sie beispielsweise Freispiele in Anspruch nehmen möchten, sollten Sie prüfen, ob das Casino Freispiele anbietet, wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, oder ob Sie eine Einzahlung vornehmen müssen, um sie in Anspruch zu nehmen.

Wenn Sie einen Willkommensbonus in Anspruch nehmen möchten – in der Regel einen Einzahlungsbonus -, sollten Sie sich vergewissern, dass der Einzahlungsbonus faire Umsatzbedingungen, nicht zu viele Spielausschlüsse und keine maximalen Auszahlungslimits hat.

Wir empfehlen unseren Lesern immer, die Bedingungen und Konditionen aller Boni und Werbeaktionen zu lesen, die sie in Anspruch nehmen möchten. So können Sie verhindern, dass Sie versehentlich gegen die Bedingungen der Website verstoßen, wenn Sie Bitcoin-Casino-Boni in Anspruch nehmen möchten.

Wie man Bitcoin kauft und verkauft

Heute ist es einfacher als je zuvor, Bitcoin und andere Kryptowährungen zu kaufen. Im Folgenden werden wir Ihnen einige der wichtigsten Methoden vorstellen, mit denen Sie Coins kaufen können, um sie in einem Krypto-Casino zu verwenden.

Exchanges

Börsen sind bei weitem die gebräuchlichste und effizienteste Art, Kryptowährungen zu kaufen, und sie machen den Prozess des Kryptokaufs unglaublich einfach und unkompliziert. Sie sind daher ideal für diejenigen, die neu in der Kryptowelt sind und den Prozess so unkompliziert wie möglich gestalten möchten.

Einige der wichtigsten Börsen, die man sich ansehen sollte, sind Coinbase, Binance und Kraken. Alle diese Börsen sind reguliert, so dass Ihre Gelder sicher sind, wenn Sie sie nutzen.

Der Beitritt zu einer Börse ist relativ einfach, und als Erstes müssen Sie ein Konto registrieren. Dieser Vorgang dauert in der Regel nur ein paar Minuten. Sie müssen jedoch einige Angaben zu Ihrer Person machen, z. B. Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum und Informationen zu Ihrer Geldquelle.

Anschließend müssen Sie wahrscheinlich Ihr Konto verifizieren, insbesondere wenn Sie Kryptowährungen mit Debit- oder Kreditkarten kaufen möchten. Dank modernster Technologie ist dieser Vorgang oft sofort abgeschlossen, manchmal kann er aber auch einige Arbeitstage in Anspruch nehmen.

Für die Identitätsprüfung (auch bekannt als KYC-Prüfung) müssen Sie in der Regel ein Foto Ihres Führerscheins oder Reisepasses und in einigen Fällen einen Adressnachweis hochladen. Sobald Sie die Unterlagen eingereicht haben, werden Sie oft innerhalb von wenigen Minuten verifiziert und können dann mit dem Kauf Ihrer Kryptowährung fortfahren.

Der größte Vorteil des Kryptokaufs an einer Börse ist, dass Sie nicht direkt mit einem Verkäufer verhandeln müssen. Stattdessen wählen Sie einfach aus, wie viel Krypto Sie kaufen möchten, bezahlen und die Münzen werden automatisch Ihrer Börsengeldbörse gutgeschrieben. Anschließend können Sie diese Münzen an die von Ihnen gewählte Bitcoin-Glücksspielseite senden – so einfach ist das!

P2P-Marktplätze

Eine weitere sehr beliebte Möglichkeit, Kryptowährungen zu kaufen, ist die Nutzung eines P2P-Marktplatzes. Diese funktionieren ähnlich wie die Börsen, die wir uns gerade angesehen haben, was die Anmeldung und die Erstellung eines Kontos angeht, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied, den wir gleich behandeln werden.

Zu den wichtigsten P2P-Börsen gehören LocalBitcoins und LocalCryptos. Es gibt noch viele weitere, bei einigen müssen Sie nicht einmal Identitätsdokumente hochladen. Sobald Sie ein Konto auf dem P2P-Marktplatz Ihrer Wahl eingerichtet haben, müssen Sie die verfügbaren Angebote durchsuchen.

Im Gegensatz zu Börsen kaufen Sie auf einem P2P-Marktplatz keine Kryptowährungen über die Website, sondern handeln direkt mit dem Verkäufer, und das ermöglicht Ihnen die Nutzung von viel mehr Zahlungsmethoden. Neben Debit- und Kreditkarten können Sie zum Beispiel auch mit folgenden Zahlungsmethoden bezahlen