Quickstart ist eine Funktion von Windows 10, die sich aber wirklich interessant anhört, denn sie ermöglicht es Ihnen, Ihren PC so schnell wie möglich zu starten. Diese spezielle Option ist in Windows 10 eher versteckt, sie wird auf vielen (kompatiblen) Computern automatisch ab der Installation des Systems aktiviert, während viele es vorziehen, sie deaktiviert zu… So aktivieren oder deaktivieren Sie den Schnellstart in Windows 10 weiterlesen